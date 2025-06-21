İstanbul Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaz tatilini manevi gelişimle değerlendirmek amacıyla Kahramanmaraş’a geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde düzenlenen özel kamp kapsamında öğrenciler, hafızlık eğitimlerini pekiştiriyor.

Kahramanmaraş’ın çeşitli eğitim alanlarında gerçekleştirilen kamp programı çerçevesinde, öğrenciler hem eğitim alıyor hem de şehrin manevi ve tarihi atmosferini keşfediyor. Öğrencilere yönelik çeşitli ikramlar ve sosyal etkinlikler ise Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere Kahramanmaraş misafirperverliğini en güzel şekilde sunarken, manevi değerlerin yaşatıldığı kamp süreci her açıdan verimli geçiyor.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, ezber çalışmaları ve ilmihal dersleriyle dolu program; gençlerin dini eğitimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor.