Dolar/Tl Haftanın Son İşlem Gününe 19.97’nin Üzerinde Başladı. Kur Şu Dakikalarda 20.96 Liradan İşlem Görüyor.
Pazartesi Gününe 1250 Liradan Başlayan Gram Altın Haftanın Son İşlem Gününde 1320 Liradan İşlem Görüyor.
Dolar/Tl Haftanın Son İşlem Gününe 19.97’nin Üzerinde Başladı. Kur Şu Dakikalarda 20.96 Liradan İşlem Görüyor.
Pazartesi Gününe 1250 Liradan Başlayan Gram Altın Haftanın Son İşlem Gününde 1320 Liradan İşlem Görüyor.
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