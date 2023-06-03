Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Güçlü Büyüdü Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Güçlü Büyüdü

Dolar/Tl Haftanın Son İşlem Gününe 19.97’nin Üzerinde Başladı. Kur Şu Dakikalarda 20.96 Liradan İşlem Görüyor.
Pazartesi Gününe 1250 Liradan Başlayan Gram Altın Haftanın Son İşlem Gününde 1320 Liradan İşlem Görüyor. 
 