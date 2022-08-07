İstiklal Üniversitesi Mütercim Ve Tercümanlık Bölümü (İngilizce) 2018 Yılında Kurulmuş Olup, Kahramanmaraş’taki Tek Mütercim Ve Tercümanlık Bölümü.

2021 Yılında 52 Öğrenci Almış Olup, Doluluk Oranı %100'dür. Bölüm de 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Bulunmaktadır.

Öğrencilerin Kendilerini En İyi Şekilde Yetiştirmesi İçin Gerekli Olabilecek Bütün İmkânlar Sunulmaktadır.

İstiklal Üniversitesi Olarak Öğrencilerin Kendini Geliştirebilmeleri İçin Her Türlü İmkânı Sunduklarını İfade Eden Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Kahveci Tercih Yapan Tüm Öğrencileri Beklediklerini Söyledi