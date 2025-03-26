Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağında düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler, bölüm öğrencilerinin rehberliğinde kurabiye yaptı.

Çeşitli malzemelerle farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayan özel bireyler, yiyecek içecek sınıfında da rengarenk limonata yapmayı öğrenerek eğlenceli vakit geçirdi.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Cihan Canbolat, gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında down sendromlu öğrencileri okulda misafir ettiklerini, kurabiye süsleme ve sihirli limonata etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Etkinlik sonunda öğrencilere sertifikaları verildi.