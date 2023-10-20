Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) ve havacılık sektörünün dünyadaki önemli firmalarından biri olan Airbus, Yükseköğretim Kurulu koordinesinde İstiklal Üniversitesi bünyesinde Havacılık MYO kuracak. “Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu” ismini alacak okulun kurulumu ve yapımı için, TUSAŞ ve Airbus arasındaki protokol, TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında, hükümet kararıyla bölgenin yeniden iskanı ve istihdam olanaklarının artırılması amacıyla bu yatırımlara yöneldiklerini kaydetti. Yerel sanayicilerin de bu projede motive olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bozdoğan, böylelikle Kahramanmaraş’ta ciddi bir ekosistem oluşturulacağını belirtti. Bozdoğan, “Böyle bir yola girince, yetişmiş uzmanların oluşturulması gerektiği kararını aldık. Bir de Kahramanmaraş’ta havacılığa yönelik bir yüksekokul açalım ve Kahramanmaraş'taki ekosistemi içerisinde hatta ulusal bazda Ankara'da ve değişik yerlerde bu arkadaşları istihdam edelim diye düşündük. Tam bunu düşünürken, Airbus’ın temsilcisi ‘Biz de varız’ dediler. Böylelikle ‘Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’ ismini vererek yola çıktık” diye konuştu.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi de projenin Kahramanmaraş açısından önemine dikkat çekti. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin kentte hem madden hem de manen yarattığı tahribatı anımsatan Prof. Dr. Kirişçi, “Depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin ve hükümetimizin her kademesi seferber oldu. Bizler de Kahramanmaraş’ta hayatın normale dönmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Elbette bu projede Kahramanmaraş açısından bir ilk ve büyük önem taşıyor. İnşallah bu yüksekokul tamamlandığında yetişmiş insan gücüyle ülkemizin havacılık ve savunma sanayine büyük katkı verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR YATIRIMIN KAHRAMANMARAŞ’A YAPILMASI MORAL VE MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK”

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ise Kahramanmaraş depremlerinin hemen ardından Yükseköğretim Kurulu olarak alınan tedbirler ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, bölgedeki üniversitelere savunma sanayii alanında verilecek desteklerin tespit edildiğini kaydeden Topçuoğlu, bu tespitlerin de Savunma Sanayii Başkanlığına iletildiğini belirtti. Topçuoğlu, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar deprem bölgesindeki üniversitelere verilen en büyük desteklerden birisi de bugün imza töreni gerçekleştirilen Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu. Bu Meslek Yüksekokulunun onay süreci Yükseköğretim Kurulu tarafından tamamlanmıştır. Böylesine önemli b​ir eğitim yatırımının deprem bölgesindeki bir üniversitemize yapılıyor olması hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. TUSAŞ’ın faaliyet alanları ve kurumsal niteliği dikkate alınarak Meslek Yüksekokulunda açılacak bölümler başta havacılık ve uzay sanayi olmak üzere imalat sanayi sektörünün ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TUSAŞ koordinasyonunda belirlenecektir. Bu bölümlerin onayları da Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. İlk aşamada açılacak olan bölümler makine, metalürji ve uçak teknolojisi olarak belirlenmiştir. Bunlar, savunma sanayi ve havacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetişmesi açısından öne çıkan bölümlerdir. Ülkemizin bu sektörlerde son yıllarda gösterdiği büyük ilerlemeye burada yetişecek nitelikli insan gücünün ayrı bir ivme kazandıracağı muhakkaktır.”

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’de TUSAŞ-Airbus Havacılık Meslek Yüksekokulu’nun bölge için önemine değindi. Okul için ilk imzaların TUSAŞ ve İstiklal Üniversitesi arasında İDEF 2023 fuarında atıldığını vurgulayan Prof. Dr. Kotil, “Hem havacılık, hem de savunma sanayiimiz açısından önemli bir yatırım. İnşallah bu proje, bölgenin kalkınmasına da vesile olacak. Ben hayırlı olmasını diliyor, tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı bunuyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol töreninde konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’de projenin deprem bölgesine yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin paydaşlarından olan Airbus Kıdemli Başkan Yardımcısı, Avrupa Bölgesi ve Satış Başkanı Wouter van Wersch’de depremin yaralarının sarılmasına katkı vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, başarı dileklerini iletti.

“KİÜ AÇISINDAN PRESTİJ BİR PROJE”

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise İstiklal Üniversitesi açısından prestij proje olarak gördükleri Havacılık Meslek Yüksekokulu’nu kurmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Prof. Dr. Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO’nun üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en kısa sürede burada inşa sürecinin başlayacağını ümit ediyorum. Biz Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ni havacılık ve savunma sanayii alanlarında ihtisaslaşan bir yükseköğretim kurumu olarak görmek istiyoruz ve çalışmalarımızı bu minvalde sürdürüyoruz. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Rafet Bozdoğan başta olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’e, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu’na Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı hocama, Airbus Kıdamlı Başkan Yardımcısı Sayın Wouter van Wersch’e teşekkür ediyorum. Yüksekokulun, üniversitemiz, Kahramanmaraş ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, Airbus Kıdemli Başkan Yardımcısı, Avrupa Bölgesi ve Satış Başkanı Wouter van Wersch, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Tuba Köksal, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğl ve Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı törende imzalar atılarak, TUSAŞ tesisinde incelemelerde bulunuldu.