Etkinlikte konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, Akdo’nun takıma olan desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akdo Park adıyla stadımızda yer almak bizler için büyük bir gurur. Bu şehrin böyle şehir sevdalısı insanlara ihtiyacı vardı. Akdo ailesinin desteğiyle artık biz bir aileyiz,” dedi.

Takımın genel durumu hakkında bilgi veren teknik heyet ise kamp sürecinde verimli bir dönem geçirdiklerini belirtti. “Artık oyun sistemimiz daha oturmuş durumda. Her hafta üzerine koyarak ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş İstiklalspor, Akdo’nun ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

İstiklalspor camiası, hem sahada hem de şehirle iç içe olarak birlik mesajı verdi. Başkan Akarca, “Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu şehirle beraber yürümeye devam edeceğiz,” dedi.

