Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler, merak ettikleri soruları futbolculara yöneltti. Takımın antrenman süreçleri, maç heyecanı, saha içi deneyimler ve sporun gençler için önemi üzerine sohbet edildi. Futbolcular, disiplin ve azmin başarıdaki rolünü vurgulayarak öğrencilere ilham verdi.

Etkinliğin en renkli anları ise imza bölümünde yaşandı. Futbolcular ve teknik direktör, öğrencilerin getirdiği formaları ve defterleri imzalayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrenciler için keyifli ve öğretici geçen buluşma, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.