Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve yerel takımlara destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, TFF 3. Lig 4. Grup Play-Off 1. Tur mücadelesinde Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan Kahramanmaraş İstiklalspor’un kritik müsabakası, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne kurulan dev ekranda sporseverlerle buluşturuldu.

Heyecan Dev Ekranda Yaşandı

Zonguldak’ta oynanan zorlu karşılaşmaya sahada ter döken İstiklalspor oyuncuları kadar, Kahramanmaraşlı taraftarlar da ekran başında büyük ilgi gösterdi. Kültür merkezi önünde kurulan dev ekranda maçı izleyen kalabalık, takımlarına destek tezahüratlarıyla adeta stat atmosferi oluşturdu. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın heyecanını birlikte yaşadı.

Uzatmalarda Gelen Zafer

Normal süresi 0-0 tamamlanan maç, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Uzatmalarda ise sahneye Kahramanmaraş İstiklalspor’un tecrübeli isimleri çıktı. 97’nci dakikada Aykut Çift’in kaydettiği golle öne geçen İstiklalspor, moral üstünlüğünü ele geçirdi. Bu golün ardından oyunun kontrolünü eline alan ekip, Yekta Sönmez’in ağları havalandırmasıyla skoru 2-0’a taşıdı. Bu sonuçla birlikte Kahramanmaraş İstiklalspor, Play-Off 1. Tur karşılaşmasında güçlü rakibi Zonguldak Kömürspor’u 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

Yeni Rakip: Kırıkkale Futbol Kulübü

Play-Off mücadelesinde yoluna emin adımlarla devam eden Kahramanmaraş temsilcisinin bir sonraki turdaki rakibi Kırıkkale Futbol Kulübü oldu. Taraftarlar, takımlarından yeni bir zafer beklerken, şehirdeki destek atmosferi de her geçen gün daha da güçleniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin spora ve gençliğe verdiği destekle, şehirde futbol sevgisi yeniden canlanırken, İstiklalspor’un mücadelesi tüm Kahramanmaraş’ı tek yürek haline getirmeye devam ediyor.