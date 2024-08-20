Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri yaz aylarında sıkça karşılaşılan orman, ev ve iş yeri yangınlarına karşı kahramanca mücadele veriyor. Bu zorlu görevlerinde en büyük yardımcıları olan ekipmanlar, yangınla mücadele esnasında itfaiyecilerin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak bakım ve testlerden geçiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Onur Erdi test işlemleri için yeni kurulan laboratuvar da işlemlerin hangi cihazlarla nasıl gerçekleştiğini anlattı.