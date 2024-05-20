Dulkadiroğlu ilçesi Aksu Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı.

Gelen ihbarlarda, bir kedinin sıkıştığı ve çaresizce miyavladığı bildirildi.

Hızla olay yerine intikal eden ekipler, titiz bir inceleme sonucunda kedinin gider borusu içinde mahsur kaldığını tespit etti.

Ekiplerin büyük bir özveri ve dikkatle yürüttüğü operasyon neticesinde, minik dost sağ salim kurtarıldı.

Kedinin, vatandaşların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, bu zorlu durum başarılı bir şekilde sonlandırıldı.