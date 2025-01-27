Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nurhak Kısım Amirliği’nde görev yapan itfaiye eri Ahmet Doğan, akşam saatlerinde nöbeti devraldı. Aniden fenalaşan Doğan, hemen Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğan için Kahramanmaraş İtfaiye daire başkanlığında tören düzenlendi. Törene Ahmet Doğan’ın ailesi ve meslektaşlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl emniyet müdürü Nureddin Gökduman ve Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanı Onur Erdi katılım sağladı. Törenin ardından Doğan’ın cenazesi Memleketi Nurhak’ta son yolculuğuna uğurlandı.