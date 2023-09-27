İskitler'deki itfaiye komuta merkezinde ihbar zilinin çalmasıyla araçlarına koşan itfaiyeciler, yangından koruyucu özel giysileriyle olay yerine dakikalar içerisinde ulaştı.

Kilolarca ağırlıkta ve metrelerce uzunluktaki yangın söndürme hortumlarını taşıyan kadın itfaiyeciler, hortumlara verilen sularla alevlerle savaşı başlattı.

Yangını kontrol altına alarak söndüren kadın itfaiyeciler, gittikleri komuta merkezlerinde itfaiye araçlarının eksiklerini tamamlayarak, alev nöbetine devam etti.



