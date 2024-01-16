ABD'da yapılan araştırma, pozitif düşünmenin faydalarını destekler nitelikte. Zira hastanelerde yapılan ve kadınların 10 yıl, erkeklerin ise 30 yıl boyunca gözlemlendiği araştırma sonucu iyimser olmanın ömrü uzattığını gösterdi. Buna göre iyimser kişiler yüzde 11 ila 15 oranında daha uzun yaşıyor.

İyimser insanların neden daha uzun yaşadığıyla ilgili tartışmaların devam ettiğini ancak araştırmanın pozitif düşünmenin faydalarını desteklediğini vurgulayan Profesör Lee, Bulgularımıza göre iyimserlik, insan ömrünü uzatarak sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Bizde Aksu haber olarak vatandaşlara, pozitif olmak ömrü uzatır mı sorusunu sorduk.