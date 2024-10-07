İstanbul'da düzenlenen 'İz Bırakanlar' ödül töreninde, sanat, spor, medya ve iş dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

Taksim'de bir otelde düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Ece Erken ve Dr. Ezgi Eryılmaz üstlenirken törene oyuncu Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu, Timur Erk, Ertem Şener, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek gibi birçok davetli katıldı.

Medya dünyasından isimlerin de yer aldığı gecede, tv haberciliğinin parlayan ismi kategorisinin ödülünü Kahramanmaraş’ın ulusal medya alanındaki güçlü sesi Kanal D Haber Muhabiri İbrahim Konar aldı.

Kahramanmaraşlı hemşerimiz yaptığı başarılı haberlerle ulusal medya mecrasında adından sıkça söz ettirirken aldığı bu ödül de onun çalışmalarının bir meyvesi oldu.