İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede yaşayan vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek için Erzene ve Kazım Dirik Mahallelerinde ziyaretlerde bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Eşki, sokak sokak gezerek vatandaşlarla sohbet etti, esnafın sıkıntılarını dinleyip hayırlı işler diledi.



Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken Başkan Eşki, her kesimden insanın sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladığını ifade etti.

"Bornova’yı hep birlikte yönetiyoruz" diyen Başkan Eşki, “Halkımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için sahadayız. Belediye olarak yatırımlarımızı masa başında değil, vatandaşlarımızla konuşarak belirliyoruz. Bu sayede daha güçlü bir Bornova için adımlar atıyoruz” dedi.

Başkan Eşki, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bayraklı Şubesi Lokali, Ege Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Briç Federasyonu’nun Bornova temsilciliğini de ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmadaki önemine değinen Başkan Eşki, “Birlikte çalıştığımız her kurum Bornova’nın kalkınmasına katkı sunuyor. Her zaman yanlarındayız ve destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.