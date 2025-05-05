İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nun temelini attı; proje Yunusoğlu İnşaat’ın desteğiyle hayata geçiyor.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, Yunusoğlu İnşaat’ın desteğiyle hayata geçirilen Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nun tanıtımını yaptı. Törene Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Günay, “Güzelbahçe, eğitim ve sosyal yaşamda adından söz ettiren bir kent oluyor. Bu yurt, genç kızlarımıza güvenli bir yuva sunacak ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak. Yunusoğlu ailesine teşekkür ediyoruz, ancak dedikodulara açıklık getirmek istiyorum: Ne benim ne Yunusoğlu’nun burada bir malı var. 21 dükkan belediyemize kira geliri sağlayacak ve satılmayacak” dedi.

İnanç, projenin genç kızlar için barınma imkanı sunacağını belirterek, “Ülkemizde kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Başkanımıza ve Yunus Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever Yunus Yunusoğlu ise, “Güzelbahçe’ye borcumuz var. Annemin isminin yaşayacak olması en büyük kazancımız. Bir çivi bile talep etmedim” diye konuştu. Tören sonrası proje alanı gezildi ve katılımcılara tavuklu pilav ile ayran ikram edildi.