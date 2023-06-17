İzmir'in Urla ilçesinde bir süredir pansiyonda konaklayan Rıfat Y. (26) ve eşi Dudu Y.'den (21) haber alamayan pansiyon görevlileri akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Dudu Y.'nin odada hareketsiz yattığını gördü.
Boğularak öldürülmüş
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadının boynuna dolanan kabloyla boğulduğunu belirledi.
Genç kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli Rıfat Y.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.