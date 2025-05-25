Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Spor Kulübü’nün takım otobüsü, Gürsel Aksel Stadyumu’nun dışında taşlı saldırıya uğradı. Yaşanan olay, sarı-kırmızılı camiada endişe yaratırken, saldırı esnasında otobüste kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Galatasaray Otobüsüne Saldırı

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından, Galatasaray takım otobüsü stadyum dışında beklediği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda otobüsün camları kırıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Futbolcular Otobüste Değildi

Galatasaray takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırı sırasında, sarı-kırmızılı futbolcuların soyunma odasında olduğu öğrenildi. Bu nedenle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak yaşanan bu provokatif olay, futbol dünyasında büyük tepkiyle karşılandı.

Emniyet Güçleri Harekete Geçti

Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Galatasaray kulübü yetkilileri de konuyla ilgili resmi açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.