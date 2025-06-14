Yangın Rüzgarla Yayılıyor

Foça’da öğle saatlerinde çıkan orman yangını, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, çevredeki ormanlık alanı etkisi altına aldı. Alevlerin Ilıpınar Mahallesi’ne doğru yaklaşmasıyla birlikte orman ekipleri alarma geçti.

Ekip Sayısı Artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden de destek ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alabilmek için çok sayıda helikopter, arazöz ve iş makinesi görev alıyor.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, yangın bölgesine yakın yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Gerektiğinde tahliye işlemlerinin başlatılabileceği belirtildi.