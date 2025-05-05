İzmir Karabağlar Belediyesi; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın adı “Üç Fidan Parkı ve Anıtı” olarak törenle halkın kullanımına açıldı.İZMİR (İGFA) - Törene CHP Parti Meclisi Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileri, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve yönetimi, önceki dönem milletvekilleri Kani Beko, Musa Çam ve Tacettin Bayır, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Üç Fidan’ın sadece birer isim değil; bu topraklara özgürlük, adalet ve eşitlik tohumu eken birer simge olduğunu vurguladı. Kınay, “Bugün burada bir park değil, bir miras açıyoruz. Bu park, bu anıt sadece beton, demir ve taş değil; halkın özlemi, gençliğin kararlılığı, yüreklerin direnişidir. Bu parkta yükselen her ağaç, onların inancı kadar sağlamdır” dedi.

Sözlerine, “Deniz, Yusuf ve Hüseyin bu ülkenin vicdanıdır” diyerek devam eden Başkan Kınay, şunları söyledi:

“Onlar, uğruna yaşanacak bir ülke hayal ettiler. Ve o hayal, bugün hâlâ bizlerin yolunu aydınlatıyor. Onlar için tek suç, vatanı sevmekti. Tek günahları, ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!’ demekti. İşte biz de bugün, aynı sözleri aynı inançla, aynı coşkuyla haykırıyoruz: Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!”

Sadece bir belediye başkanı olarak değil, bu ülkenin onurlu bir yurttaşı olarak emanete sahip çıkacaklarını belirten Kınay “Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Bu ülkeye umudu, barışı, eşitliği, kardeşliği getirmek için yılmadan çalışacağız” dedi.

MİLLETVEKİLİ TANAL: “DENİZ'LER YAŞIYOR”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da , “Deniz'lerin yargılandığı mahkemelerle bugün Çağlayan ve diğer noktalarda gördüğümüz mahkemeler arasında hiçbir fark yoktur. O gün mahkemeye giydirilen asker postalı neyse, bugün talimatla yazılan fezlekeler de odur” dedi.

Tanal, “Deniz Gezmiş’in avukatı rahmetli Halit Çelenk, hukuk onurunun simgesidir. Bugün bizler de, savunma hakkının kutsallığına inanan hukukçular olarak onun yolundayız. Ancak ne yazık ki bugün avukatlar darp ediliyor, tutuklanıyor, barolar susturulmak isteniyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülkede avukat susarsa, halk susturulur” ifadelerini kullandı.

Üç Fidan Anıtına karanfiller bırakıldı

Törenin sonunda heykeltıraş Turgut Kahraman tarafından yapılan Üç Fidan Anıtı’na karanfiller bırakıldı.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından baştan sona yenilenen parkta, sürdürülebilirlik ilkesiyle kurakçıl peyzaj uygulaması tercih edilirken, park çevresinde geri dönüşüm malzemelerinden süslemeler yapıldı. Ayrıca, üç fidanın anısına zeytin ağaçları dikildi.