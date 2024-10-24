İzmir'de yasak aşk iddiası çifte cinayetle sonlandı.

Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde yaşayan ve çocukken evlatlık verilen çiftçi Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası İsa Akay ile içki içti.

Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı.

AĞABEYİ VE EŞİNİ VURDU

Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve kendi eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü.

3 çocuk babası Tosun, ardından jandarmayı arayıp, olayı bildirdi.

CİNAYETİN SEBEBİ YASAK AŞK

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Tosun'u gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Tosun, ilk ifadesinde, eşi ve üvey ağabeyini, aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği için öldürdüğünü söyledi.

KATİL KOCA GÖZALTINDA

Tosun'un jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İsa Akay ve Hasibe Tosun'un cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.