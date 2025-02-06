İzmir Buca Belediyesi’nin destekleriyle Doğanşehir’de yapılacak Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi’nin ilk temel kazısı atıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ikinci yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından program düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yanı sıra İlçe Belediye Başkanlarının ve parti yöneticilerinin yer aldığı program kapsamında depremden en çok etkilenen bölgelerden Doğanşehir oldu. Burada Buca Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilecek Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi’nin ilk temel kazısı törenle yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcı Yalçın Karatepe konuşmasında şu sözlere yer verdi.

Karatepe; “6 Şubat depremin 2.yıldönümünde depremin izlerini hala yaşayan bir yerdeyiz. Çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor hemşehrilerimiz ama onlar hayatı kolaylaştırmak için Buca Belediyemizin katkıları ile temel atma törenine iştirak ediyoruz bugün, kadınların ve gençlerin hayatın içinde daha aktif olarak yer almalarına imkan verecek bu yapının yapılmasında emeği geçen katkısı olan bu sürece dahil olan herkese teşekkür ediyorum.İyiki varsınız iyiki destek oluyorsunuz. Sizlerin desteği ile bu yaraları saracağız Doğanşehir’i hak ettiği yere taşıyacağız.” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba törende yaptığı konuşmada, İzmir’li Belediye Başkanlarına desteklerinden ötürü teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, “Bu ortamda bulunmak bizler için bir onur ama aynı zamanda iki yıl önce yaşadığımız o kötü olayın tekrar hatırlanması sebebiyle de büyük bir üzüntü aslında. Acılarınızı paylaşmak için buradayız. Biz İzmir’de Türkiye’nin bütün illerinden yurttaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İzmir her şehirden vatandaşımızın yaşadığı bir yer. İzmir aslında Türkiye. Allah başka acılar yaşatmasın” dedi.

“ACILARI PAYLAŞMAYA GELDİK”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise Doğanşehir Belediyesi ile olan kardeş şehir ilişkisini hatırlatarak, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın önderliğinde ilçe belediye başkanlarımızla buradayız. Acıları paylaşmaya geldik. Kardeşlik böyle günlerde belli olur. Biz de bugün kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmek adına kadın ve gençlik aktivite merkezinin temelini atmaya geldik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

İzmir’li belediyelere ve Milletvekili Ağbaba’ya destekleri için teşekkürlerini sunan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da, “Bu soğuk günde içimizi ısıttınız. 6 Şubat’ı Doğanşehir iliğine kadar yaşadı. Adeta kıyametin provasıydı. Böyle bir proje için verilen destek adına teşekkür ediyorum.” dedi.

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