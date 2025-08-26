Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Soysallı Mahallesi’nde düğün sırasında açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Düğünde Silahlar Ateşlendi

23 Ağustos 2025 günü düzenlenen düğünde, D.T. (22) isimli şahıs silahla açılan ateş sonucu boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bölgede inceleme başlattı. JASAT, Olay Yeri İnceleme ve Ekinözü İlçe Jandarma ekiplerinden özel bir tim oluşturularak detaylı araştırma yapıldı. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve alınan ifadeler doğrultusunda 9 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda: 6 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 953 adet tabanca fişeği, 1.361 adet boş tabanca kovanı, 32 adet boş av tüfeği kartuşu, 21 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

6 Şüpheli Tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda, gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

Jandarmadan Uyarı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirterek düğünlerde silah kullanılmaması konusunda

“Silah atma, attırma; güzel gününü kötü andırma. Mutluluğa kurşun sıkma” uyarısında bulundu.