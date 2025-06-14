Jandarma Günü 2025 yılında ne zaman kutlanacak? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü büyük bir gurur ve coşkuyla karşılanıyor. Türkiye’nin dört bir yanında can ve mal güvenliği için gece gündüz görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılında 186. yaşını kutluyor.

2025 Jandarma Günü Ne Zaman?

Jandarma Günü her yıl 14 Haziran’da kutlanıyor. 2025 yılında da 14 Haziran Cumartesi günü, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü törenlerle ve çeşitli etkinliklerle anılacak.

Jandarma’nın Kuruluş Tarihi Neye Dayanıyor?

Jandarma Teşkilatının temeli, 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile birlikte atıldı. Aynı yıl yürürlüğe giren Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü) sayesinde jandarmanın görev ve yetkileri belirlendi. Bu nedenle 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma Teşkilatının resmî kuruluş tarihi olarak kabul ediliyor.

186 Yıldır Görev Başında

1839 yılından bu yana görev yapan Jandarma Teşkilatı, 2016 yılında İçişleri Bakanlığına bağlanarak sivil yetkiyle görevini sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında, köylerde, kırsal alanlarda ve sınır bölgelerinde vatandaşın huzur ve güvenliği için fedakârca çalışan jandarma personeli, her yıl 14 Haziran’da hatırlanıyor ve takdirle anılıyor.

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