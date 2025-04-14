Mart ayında düzenlenen toplam 14 terör operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Terörle mücadeledeki kararlılık, bölgedeki güvenlik seviyesini artırmayı hedefliyor.

Kişilere karşı işlenen 145 suçun tamamı aydınlatılırken, mal varlığına karşı işlenen 11 suçun %63,6'sı çözüldü. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarında ise 9 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında toplam 306 şahsın ifadesi alınırken, bunlardan 66’sı tutuklandı.

Bir organize suç çetesi çökertildi. Bu kapsamda gözaltına alınan 19 şahıstan 16’sı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımı suçları kapsamında 313 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 19 kişi tutuklandı ve 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda; 60 gram Skunk, 110 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 4 kök kenevir bitkisi, 62 adet Captagon hap ve 250 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında toplamda 41 hesap hakkında işlem yapıldı, 2 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde 161.612 araç kontrol edilirken, kuralları ihlal eden 5.762 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 495 çakar, 416 ticari taksi ve 2.293 okul servisi denetlendi. Bölgede meydana gelen trafik kazalarında ise 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta geçici koruma altında 15.803 göçmen, uluslararası koruma altında 109 göçmen ve yasal kalış hakkına sahip 15.912 göçmen bulunuyor. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 mobil göç noktası kuruldu, 35.300 kimlik denetimi gerçekleştirildi ve 1.207 düzensiz göçmen tespit edildi.

Bu kapsamlı operasyonlarla Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.