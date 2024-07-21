Hikayesi, Japonya'dan Türkiye'ye uzanan Japon şef Kohey Muranaga, İstanbul'da açtığı Tokyoya Kafe ile Türk ve Japon kültürü arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'yi turist olarak ziyaret eden Muranaga, ülkeyi çok beğenerek Koreli eşiyle birlikte burada yaşamaya karar verdi.

Türkiye'ye yerleşen ve iki çocuk sahibi olan Muranaga, Japon mutfağını tanıtmak için Ümraniye'de açtığı Tokyoya Kafe'de İstanbullulara hizmet veriyor.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunda İstanbul'da bulunan Muranaga, Japonya'dan gelen yardım ekibiyle birlikte deprem bölgesine gittiğini ve duyduğu üzüntüyü çadır kentte kalan insanlarla konuşup, yemek dağıtarak paylaştığını aktardı.