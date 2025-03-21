Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile JICA Türkiye Ofisi iş birliğinde “Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Afetlere Hazırlık” konulu seminer Bayazhan Kent Meclisi Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerde, afet üzerine Japonya ve Türkiye deneyimleri paylaşıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile JICA Türkiye Ofisi’nin ortaklaşa düzenlediği seminerde, afetlere hazırlık ve afet sonrası sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı. Bayazhan Kent Meclisi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Japonya ve Türkiye’nin deneyimlerinden yola çıkarak, olası afet durumlarında koordinasyon ve müdahale süreçlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Etkinlik, her iki ülkenin teknik ve operasyonel bilgi birikimini bir araya getirerek, şehirlerin daha dirençli hale gelmesine yönelik stratejilerin tartışıldığı önemli bir platform oluşturdu.

BAŞKAN FATMA ŞAHİN: DİRENÇLİ ŞEHİRLER KAPSAMINDA JICA İLE ÇOK SIKI ÇALIŞTIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta yaptığı konuşmada 2014 yılından bu yana JICA ile önemli iş birliklerine imza attıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“JICA ile iş birliklerimize devam ediyoruz. Dirençli şehirler kapsamında JICA ile çok sıkı çalıştık. Japonların iş birliğini her zaman çok önemsedik. Onların bizlere vereceği teknik destekleri hiçbir zaman göz ardı etmedik. 6 Şubat depremlerinde hem arama kurtarma çalışmalarında hem Oğuzeli’nde kurdukları Sahra hastanesinde çok önemli destekler aldık. Bu konuda da JICA’ya ve Japon hükümetine çok teşekkür ediyorum.”

“DİRENÇLİ ŞEHİR İÇİN PAYDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE YOL YÜRÜMEMİZ GEREKİYOR”

Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini anımsatan Başkan Fatma Şahin, “Sağlıklı ve dirençli şehir olma hedefimiz var. Pandemide bunu gördük. Aldığımız nefesi vereceğimizin garantisi yoktu. Binlerce insanımızı bir virüs nedeniyle kaybettik. O yüzden bizim akıllı şehir, dirençli şehir, yeşil şehir hedefine ulaşırken bütün paydaşlarımızla iş birliği yaparak yol gitmemiz gerekiyor” dedi.

Deprem sonrasında hangi kurumun hangi görevi üstleneceğine dair yol haritasının belli olduğunu aktaran Şahin, “Bugün burada yapılan seminer deprem sonrasındaki planlamalar için önemli çıktılar ortaya koyacak. Bu sayede olası bir afet durumunda kurumlar ve bireyler daha entegre hareket ederek kargaşanın önüne geçilecek” ifadelerini kullandı.

Nurdağı-İslahiye hattındaki öğrencilere ilk yardım çantası dağıttıklarının altını çizen Şahin, “Deprem sırasında yapılması gerekenlere ilişkin öğrencilere eğitimler verdik. Ama bu çalışmaları kendi içerisinde koordineli hale getirmek önemli ve biz bunun planlamasını yapmak için çaba sarf ediyoruz. Bugünkü seminerde ele alınacak her bir konu bu hedefimizi gerçekleştirmek adına bizlere destek olacak. Şehrin 2 milyonluk nüfusunun gündemine buradaki çıktıları aldığımız zaman afete yönelik tutum çok daha planlı bir hale gelmiş olacak” şeklinde konuştu.

JICA TÜRKİYE OFİSİ BAŞKANI: JAPONYA VE TÜRKİYE ARASINDA DAHA GÜÇLÜ BİR İLİŞKİ OLUŞURSA BUNDAN ONUR DUYARIM

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe ise yaptığı konuşmada bu seminerin tüm alanda hazırlıklı olmak için sistemlerin konuşulması konusunda fırsat olduğunu düşündüğünü belirterek, “Sağlık Bakanlığına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seminer gerçekten içime sindi. Gaziantep şehri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile iş birliği aldık. Japonya ve Türkiye arasında daha güçlü bir ilişki kurmaya devam edebilirsek bununla onur duyarım” dedi.

Genel değerlendirme ve bundan sonra jica ile yapılacak iş birlikleri için ortak çalışma konusunda olumlu görüş belirtti

Açılış konuşmalarının ardından, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Müdahale Başkanlığı UMKE Personeli Ömer Aksoy, Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, AAHD Adana ve Güneydoğu Temsilcisi Dr. Turgut Arpacı, Japonya’nın JDR Ekibinin Tıbbi Bakım Koordinasyon Departmanı Başkanı Dr. Jiro Oba ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Mikail Özdemir, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler sundular. Ayrıca, seminerde Türkiye’de uygulanan tıbbi müdahale ve organizasyon çalışmalarının yanı sıra, Japonya’nın afet yönetimi deneyimleri de katılımcılara aktarıldı.

Seminerin, afet sonrası planlamalarda yol gösterici çıktılar üreteceği ve tüm paydaşların entegre bir şekilde hareket etmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Gaziantep’in 2 milyonluk nüfusuna yönelik yapılacak çalışmalarda, afete hazırlık ve müdahale stratejilerinin daha planlı bir biçimde uygulanmasının önemi belirtildi.

Gaziantep Kent konseyi Başkanı Erdem Güzelbey de kapanış konuşmasında ileriki süreçlerde JİCA ile yapılacak iş birlikleri konusunda olumlu görüşlerini bildirdi. Program aile fotoğrafı ile sona erdi.