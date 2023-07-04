Sport Today'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sakatlıklar sebebiyle fazlasıyla maç kaçıran Joao Pedro, sarı lacivertli ekipten ayrılmak istiyor.

Eski kulübü hücumcu arıyor

Oyuncunun İtalya'ya dönme konusunda istekli olduğu belirtilen haberde, Pedro'nun eski kulübü Cagliari'nin bir hücum oyuncusu aradığı ve bu boşluğu Joao Pedro ile doldurmak isteyebileceği ifade edildi.

Joao Pedro için Torino'nun da devrede olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Cagliari olduğunun da altı çizildi.

Fenerbahçe forması ile 28 karşılaşmaya çıkan Joao Pedro, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Pedro, sarı lacivertli ekiple Ziraat Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.