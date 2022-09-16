Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Master Planı çerçevesinde yol yenileme çalışmalarını tamamlıyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında yer alan Kabasakal Grup Yolu’nda da asfalt uygulamalarını tamamladı. Deforme olması sebebiyle trafikte aksamalara sebebiyet veren arterde tamamlanan çalışma, Kabasakal’ın yanı sıra Boyalı, Çaymayayla ve Baydemirli gibi bölge mahallelerinin de ulaşım standardını önemli ölçüde artırıyor. Toplamda 3 kilometrelik arterde gerçekleştirilen çalışmayla bölgeden Elbistan ilçesine de ulaşım kolaylaştı.

Kabasakal Mahalle Muhtarı Ali Kalli tamamlanan çalışmalara ilişkin, “Bu bölge kırsal bir alan, bizim en büyük ihtiyacımız yol oluyor haliyle. Allah razı olsun, Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Hayrettin Güngör bu yolumuzla ilgili derhal çalışma başlattı ve tamamlandı. Daha önce bu yol çok kötüydü. Elbistan’a kadar civar mahallelerin ulaşımını bu yol sağlıyor. Şimdi çok güzel bir hale getirdiler. Emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.