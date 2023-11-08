Kadak Kulübü Andırın Açek Ekibinden Alican Ala İşbirliği İle Yapılan Etkinlikte 50 Kişi Katılırken Katılımcılar Kahramanmaraş'ın En Güzel Sonbaharının Yaşandığı Kayın Gürgen Ormanlarıyla Dolu Sonbaharın Muhteşem Güzelliğini Yaprakların Renk Cümbüşünü Seyrederek Fotoğraflama Şansını Buldular.

Konu İle İlgili Açıklama Yapan Kadak Başkanı Büşra Tecirli Bu Yaylanın Turizme Kazandırılması İçin Andırın'dan Alican Ala Abimizle Birlikte Ortaklaşa Bir Etkinlik Yaptık Bu Etkinliği Bu Yaylanın Tanıtımı Ve Bölgeye Katkımız Olması Adına Gerçekleştiriyoruz Dedi.

