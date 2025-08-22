Sosyal medyada enerjik videoları ve Fenerbahçe tutkusu ile tanınan Mustafa Başaran, nam-ı diğer Kadıköy Boğası, beyaz perdeye taşınıyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve fenomen haline gelen Kadıköy Boğası’nın hayatı film oluyor.

📅 Kadıköy Boğası filmi, 22 Ağustos 2025 Cuma günü vizyona girecek.

Kadikoy Bogasi Film Oluyor Mustafa Basaran Kimdir Nisanlisi Rabia Gercek Mi Hayat Hikayesi Nasil 17531916134343

Kadıköy Boğası Filminin Konusu

Film, Mustafa Başaran’ın hayat hikayesinden esinleniyor.

Tüm bu unsurlar, absürt ama samimi bir anlatımla beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Kadıköy sokaklarından tüm Türkiye’ye yayılan enerjisiyle Mustafa Başaran’ın hikayesi, eğlenceli ve duygusal yönleriyle aktarılacak.

811 Kadikoy Bogasi Filmi 22 Agustosta Vizyona Giriyor Iste Konusu Oyunculari Ve Izleme Detaylari

Kadıköy Boğası Kimdir?

Mustafa Başaran, sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede fenomen haline gelmiş, “Kadıköy Boğası” lakabıyla anılmıştır. Özellikle Fenerbahçe sevgisini dile getirdiği paylaşımlar, geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

Kadikoy Bogasi Filmi Ne Zaman Cikacak Kadikoy Bogasi Filmi Netflixte Var Mi 1753792276 4177