Sosyal medyada enerjik videoları ve Fenerbahçe tutkusu ile tanınan Mustafa Başaran, nam-ı diğer Kadıköy Boğası, beyaz perdeye taşınıyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve fenomen haline gelen Kadıköy Boğası’nın hayatı film oluyor.

📅 Kadıköy Boğası filmi, 22 Ağustos 2025 Cuma günü vizyona girecek.

Kadıköy Boğası Filminin Konusu

Film, Mustafa Başaran’ın hayat hikayesinden esinleniyor.

Platonik aşkı Rabia ,

Kendine özgü mizah anlayışı

Ve Fenerbahçe sevdası…

Tüm bu unsurlar, absürt ama samimi bir anlatımla beyazperdede izleyiciyle buluşacak. Kadıköy sokaklarından tüm Türkiye’ye yayılan enerjisiyle Mustafa Başaran’ın hikayesi, eğlenceli ve duygusal yönleriyle aktarılacak.

Kadıköy Boğası Kimdir?

Mustafa Başaran, sosyal medyada çektiği videolarla kısa sürede fenomen haline gelmiş, “Kadıköy Boğası” lakabıyla anılmıştır. Özellikle Fenerbahçe sevgisini dile getirdiği paylaşımlar, geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilmiştir.