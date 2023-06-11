Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde vatandaşlar kadın kılığındaki kişiyi ihbar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik güçleri olay yerinde kovalama sonucu şahsı yakaladı.

Polise mukavemet gösteren ve kadın olduğu düşünülen kişinin erkek olduğu ortaya çıktı.

Kadın kıyafetleri giydi

Kıyafetinin çıkaran erkeğin içinde ise içi doldurulmuş sütyen, çantasında da çeşitli meteryaller bulundu.

"Değişiklik olsun diye yaptım"

Üzerinde kimlik çıkmayan ve karakolda ifade vermek istediğini söyleyen kişinin yapılan sorgulamasında M.B. adında avukat olduğu belirlendi.

İfadesinde değişiklik için kadın kılığına girdiğini söyleyen avukat hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.