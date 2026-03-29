Kadirli-Andırın karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yenigün Köyü yol ayrımında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.