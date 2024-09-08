Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonunda oyun oynayan bir çocuk kafasını demir korkulukları sıkıştırdı. Ailesi çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaralanmadığı belirlenirken, yetkililer ebeveynleri bu konularda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu