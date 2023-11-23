Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na Yük Taşıyan Ve Sığındığı Kdz. Ereğli Limanı'nda Batan Kafkametler Adlı Geminin Telsizcisi Mustafa Nacar'ın Olay Anında Ailesine Mesaj Atarak Helallik İstediği Ortaya Çıktı.

Gemide Telsizci Olarak Görev Yapan Ve Kayıp Olan Mürettebattan Mustafa Nacar'ın Ablası Hatice Kurt Kardeşinin En Son ''Hakkınızı Helal Edin Gemi Karaya Oturdu. Batıyoruz'' Yazılı Mesaj Gönderdiğini İfade Etti.

Mustafa Nacar’ın Eşi Nihal Nacar İse Biran Önce Bulunmasını İstediklerini Söyleyerek Doğru Bilgiye İhtiyaç Duyduklarını İfade Etti.