Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’nda 2 hafta geride kalırken birbirinden güzel etkinlikler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Hem ulusal hem de yerel sanatçıların ziyaretçilerle buluştuğu fuar alanında etkinlik takvimi kapsamında müziğin sevilen ismi Emre Fel sahne aldı.

KAFUM Fuar Alanında düzenlenen konserde Emre Fel; Senden Güzeli Mi Var, Sana El Pençe Durmam, Veda Türküsü, Merhabalar, Rüya ve Yine Beni Sev gibi sevilen parçalarını müzikseverler için seslendirdi.

Fuar etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Emre Fel, muhteşem performansıyla izleyicileri büyüledi. Emre Fel’in sahneye çıkmasıyla fuar alanındaki coşku doruğa ulaştı. Sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirirken, binlerce Kahramanmaraşlı konser alanını doldurdu.