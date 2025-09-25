Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 66 etkileşimli etkinlik atölyesinin yer aldığı program, katılımcıların açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.

Daha sonra İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur kısa bir açılış konuşması yaparak projenin önemine dikkat çekti.

Ardından öğrenciler ve protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı ve uygulama atölyelerine katılma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisi dikkat çekti.

Program sonunda açıklamalarda bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, proje hakkında bilgiler vererek emeği geçen ve destek sunan herkese teşekkür etti.