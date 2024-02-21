Misafirhane, Konaklama Ve Yeme-İçme Ünitelerini Kapsamaktadır. Ayrıca Sınıfına Uygun Standartta Hizmet Veren, Güvenilebilen İşletme Anlamını da Taşımaktadır.

Yüzyılın Afetini Yaşan Kahramanmaraş’ta Expo Garden Hotel İnşa Edilirken Çelik Konstrüksiyon Ürünler İle Şehrin İlk Ve Tek Yatay Mimarisi Olan Şehir Oteli Olarak İnşa Edildi.

Ayrıca Expo Garden Hotel Tam Olarak ‘’Otel İsminin’’ Karşılığını Hizmetleri İle Sunmakta.

İsmini Şehrin Yeni Yüzü Olan Expo Alanında Bulunmasından Peyzaj Mimarlığındaki Zenginlikten Ve Sunduğu Huzurlu Ortamdan Alan Expo Garden Hotel, Konaklama, Dinlenme, Spor, Eğlence, Eğitim, Sanat Gibi Çok Amaçlı Etkinlikler İçin Hizmet Veren Şehrin Yepyeni Gözde Mekânı Oldu.

Expo Garden Hotel Sunduğu İmkânlar İle Tercih Edilmesinde Belirleyici Faktörler Bulunmakla Birlikte Kent Siluetinde Ve Kimliğinde Önemli Bir Yeri Olan Expo Alanı İçinde Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Açısından Yeni Ve Önemli Bir İşletme Olarak Öne Çıkıyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Expo Garden Hotel İşletme Sahibi Gökhan Büyükdereli Yatay Mimarinin Bütün İmkânlarını Kullanarak Huzurlu Bir Tatil Dönemi Geçirmek İsteyen Herkesi Bu Güzel Otele Beklediklerini İfade Etti.

