İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit'teki Kahramanlar-32 Operasyonu'nda biri kırmızı kategoride aranan Orhan Elma olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonu'nda 1'i kırmızı kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek operasyonla ilgili

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.