Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kutlamalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Çeteler, öğrenciler, dernekler ve vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, şehrin dört bir yanını bayraklarla donattı. Mehteran gösterileriyle süslenen etkinlikler, milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha pekiştirdi.