Her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, bu yıl da Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma unvanını sürdürüyor.

KAFUM’da (Kahramanmaraş Fuar Merkezi) gerçekleştirilecek fuar, 26 Ekim’e kadar her yaştan kitapseveri kültür ve sanatla buluşturacak. Hazırlıkları tamamlanan dev organizasyon, bu yıl 150 yayınevi, 400 yazar, 50 söyleşi ve 400 imza etkinliği ile edebiyatseverlere dolu dolu 10 gün vadediyor.

Fuar süresince katılımcılar, edebiyat, tarih, sanat, akademi, kişisel gelişim, çocuk ve gençlik kitapları gibi çok geniş bir yelpazede binlerce esere ulaşabilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yayınevleri ve yazarlar, Kahramanmaraşlı okuyucularla bire bir temas kurma fırsatı bulacak. Ünlü kalemlerin imza günleri, genç yazarlarla söyleşiler, çocuklar için interaktif etkinlikler ve çok daha fazlası fuar boyunca KAFUM’da olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları bu büyük kültürel buluşmaya davet etti:

“Şiir ve edebiyatın başkentinde kitapla buluşmanın zamanı geldi... Tüm halkımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve edebiyat tutkunlarını 10. Uluslararası Kitap Fuarı’na bekliyoruz.” Kahramanmaraş İl Jandarma'dan operasyon: 281 kişi yakalandı İçeriği Görüntüle

10 yıldır kesintisiz düzenlenen ve her yıl büyüyerek yoluna devam eden Kahramanmaraş Uluslararası Kitap Fuarı, kentin kültürel hayatına önemli katkılar sunuyor. Yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda bir eğitim ve kültür platformuna dönüşen bu organizasyon, Kahramanmaraş’ın edebiyatla anılan kimliğini daha da güçlendiriyor.