Bu yıl 16’ncısı düzenlenen özel kampanya, yine birbirinden şık altın ve pırlanta ürünlerini cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuyor.

Özellikle Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisiyle dikkat çeken etkinlik kapsamında, Atasay’ın Piazza AVM’deki mağazasında da “Altın ve Pırlanta Çadırı” fırsatları başladı. Yüzük, kolye, bilezik, küpe ve daha pek çok zarif tasarım, kampanya süresince maliyetine ya da özel indirimlerle satışa sunuluyor. Zarafeti ve şıklığı bir arada sunan bu ürünler, hem hediye almak isteyenlere hem de yatırım amaçlı alışveriş yapanlara hitap ediyor.

Atasay Kahramanmaraş Piazza AVM Mağazası Sahibi Ahmet Gülpak, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atasay Çadır Günleri’ni büyük bir heyecanla başlattık. Altın ve pırlantada kaliteyi ve uygun fiyatı bir araya getirdiğimiz kampanyamız kısa süreli olduğu için, fırsatlardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta alışverişin en ışıltılı dönemi olarak kabul edilen Atasay Çadır Günleri, moda, zarafet ve ekonomik fiyatları bir arada sunması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Kampanya, hem özel günler için hediye almak isteyenlere hem de değerli metale yatırım yapmak isteyenlere benzersiz avantajlar sağlıyor.

Atasay Çadır Günleri’nde, kaliteli mücevherleri uygun fiyatlarla satın alma imkanı sunulurken, müşteriler trend tasarımlar ve klasik modeller arasından tercih yapma şansına sahip oluyor.

Kahramanmaraşlılar için mücevher alışverişinde en cazip dönemlerden biri olan Atasay Çadır Günleri, sınırlı süre devam edecek. Bu yüzden altın ve pırlanta ürünlerde sunulan avantajlardan yararlanmak isteyenlerin mağazaya uğramaları tavsiye ediliyor.