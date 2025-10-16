Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda 281 kişi yakalanırken, 13 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Ekim’de Onikişubat ilçesinde düzenlenen özel bir operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (54) yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından S.A., Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yetkililer, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti