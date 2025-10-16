Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen KASİAD Ödülleri Töreni, kent protokolü ve iş dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Şehrin ekonomik gücünü, girişimci ruhunu ve üretim potansiyelini onurlandıran gece, KASİAD’ın ev sahipliğinde büyük bir coşku ve görkemle gerçekleştirildi.

Kamu kurum temsilcileri, sanayiciler, akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen programda, iş dünyasında başarı hikayeleri yazan girişimciler ödüllerine kavuştu.

Kentte artık geleneksel hale gelen KASİAD Ödül Gecesi, hem iş dünyasında motivasyonu artıran hem de Kahramanmaraş’ın gelişen ekonomik potansiyeline ışık tutan önemli bir platform olarak hafızalarda yerini aldı.

Gecede sahne alan sanatçıların sunduğu müzikal dinleti ve sahne gösterileri, davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, törende yaptığı konuşmada, şehrin üretim gücünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş, sanayisiyle, üretimiyle, ihracatıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Biz KASİAD olarak, bu potansiyeli daha da ileri taşımak, iş dünyasında dayanışmayı güçlendirmek için varız. Bu ödüller, sadece başarıyı değil, aynı zamanda emeği, azmi ve vizyonu da taçlandırıyor.”

Gecenin ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkan Dinçer, programın amacını şu sözlerle değerlendirdi:

“KASİAD Ödülleri artık geleneksel hale geldi. Amacımız, kentimizin iş insanlarını motive etmek, üretim ve istihdam alanında fark yaratan firmalarımızı teşvik etmektir. Her yıl daha geniş bir katılımla büyüyen bu organizasyon, Kahramanmaraş’ın ekonomik gelişiminin en güzel göstergesidir.”

Törene; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Etkinlik, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan kişiler ile kurumların takdir edilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Ödüller, toplumsal ve ekonomik gelişime verdiği destekle ön plana çıkan isimlere takdim edildi. Tören, katılımcıların yoğun ilgisi ve coşkulu atmosferi ile sona erdi.