"Mevlana: Mest-i Aşk"

13. yüzyılda yaşamış büyük alim ve şair Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems-i Tebrizi'nin dostluğunu ve bu dostluğun Mevlana'nın hayatı ve eserleri üzerindeki derin etkisini konu alan filmin yönetmen koltuğunda Hassan Fathi yer alıyor. Halit Ergenç, Hande Erçel, Boran Kuzum, Bensu Soral, Shahab Hosseini, İbrahim Çelikkol ve Parsa Pirouzfar'ın rol aldığı, "Mevlana: Mest-i Aşk" filmi, 17 Ekim' de vizyona girerek sinemaseverlerle buluşuyor.

"Dövüş Efsanesi"

Benny Safdie'nin yönettiği ve başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı "Dövüş Efsanesi", ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in hayatını anlatıyor. Film, Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişini, bu süreçte yaşadığı kişisel ve profesyonel zorlukları ele alıyor.

"Buz Devri 2: Erime Başlıyor"

Carlos Saldanha'nın yönettiği sevilen animasyon serisinin ikinci filmi "Buz Devri 2: Erime Başlıyor" yeniden vizyona giriyor. Film, eriyen buzulların neden olacağı sel felaketinden kaçmaya çalışan Manny, Sid ve Diego'nun maceralarını ve bu yolculuk sırasında Manny'nin kendi türünden biriyle karşılaşmasını konu alıyor.

"Senden Kalan"

Ümit Gündoğdu'nun yönettiği "Senden Kalan" filminin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Burak Sergen, Özgür Emre Yıldırım, Ege Aydan yer alıyor.

Film, podyumların göz kamaştıran yıldızı Bahar'ın sahnede bayılmasının ardından hastaneye yatmasını ve bu süreçte tanıştığı Murat ile yaşadıklarını işliyor.

"Şaman Ayini"

Antonio Negret’in yönetmenliğini üstlendiği Şaman Ayini, Ekvador’un derinliklerinde geçen ürpertici bir gerilim hikâyesi sunuyor. Film, yerli halkı Hristiyanlığa döndürmek için bölgeye gelen misyoner bir ailenin, doğaüstü güçlerle yüzleşmesini konu alıyor. Ailenin küçük oğlunun, yerel halk tarafından kutsal kabul edilen yasaklı bir mağaraya girmesiyle her şey değişir. Bu olay, çocuğun bedenine şeytani bir varlığın musallat olmasına neden olur. Aile, bir yandan inançlarıyla yüzleşirken, diğer yandan geleneksel şaman ritüelleriyle modern din anlayışı arasında sıkışıp kalır. Şaman Ayini, korku ve inanç temalarını kültürel çatışma üzerinden sorgulayan çarpıcı bir yapım olarak öne çıkıyor.

"Ben İyi Biri Olmadan Önce"

Yönetmen koltuğunda Şerafettin Kaya’nın oturduğu Ben İyi Biri Olmadan Önce, hayatta kalma çabasının insanın iç dünyasında nasıl bir kırılma yarattığını etkileyici bir şekilde anlatıyor. Film, yaşadığı büyük kayıplara rağmen "iyi kalabilme" umudunu yitirmeyen bir adamın, hayatın acımasız yüzüyle karşılaştıkça bu umudu nasıl sorguladığını gözler önüne seriyor. İyilik ve kötülük arasındaki sınırın silikleştiği bu yolculukta, seyirci ahlaki bir yüzleşmeye davet ediliyor.

Başrollerde Pelin Batu, Ayhan Taş, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Çağçağ ve yönetmen Şerafettin Kaya yer alıyor.

"O da Bir Şey mi"

Pelin Esmer’in yönettiği O da Bir Şey mi, büyük şehirle taşra arasında sıkışmış iki yalnız ruhun, bir otel odasında başlayan ve hayatlarını değiştiren karşılaşmasını anlatıyor. Söke'de mütevazı bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Aliye, tesadüfen tanıştığı İstanbul’lu ünlü yönetmen Levent sayesinde kendi hayatını yeniden sorgulamaya başlar. Film, sade ama derin anlatımıyla karakterlerin iç dünyasına samimi bir pencere açıyor. İlişkiler, hayaller ve geçmişle yüzleşmenin şiirsel bir anlatımı…

"Siyah Telefon 2"

Korku türünün usta isimlerinden Scott Derrickson, Siyah Telefon 2 ile ilk filmin gerilim dolu atmosferini bir adım öteye taşıyor. İlk filmde maskeli seri katil The Grabber’ın elinden kurtulan Fin, geçmişin karanlık gölgeleriyle yeniden yüzleşmek zorunda kalır. Ancak bu kez sadece kendisi değil, etrafındaki herkes tehlikededir.

Başrollerde yine Mason Thames, Ethan Hawke ve Madeleine McGraw yer alıyor. Film, gerilim tutkunları için karanlık ve psikolojik yönü ağır basan bir devam hikâyesi sunuyor.

"Kafirun"

Yönetmen Rotin Engin Tutuş imzalı yerli korku filmi Kafirun, metafizik ile psikolojik gerilim arasındaki çizgide yürüyen bir yapım. Hasta annesi ve küçük kız kardeşiyle yalnız başına hayat mücadelesi veren Ahmet, bir süre sonra evlerinde açıklanamayan olaylarla karşılaşmaya başlar. Ancak bu karanlık varlıklar sadece fiziksel değil, zihinsel bir işkenceye dönüşür. Kabuslar, gerçeklik algısını bozar ve Ahmet’i kaçışsız bir karanlığa sürükler.

Kafirun, yerli korku sinemasında atmosferik anlatımı ve psikolojik derinliğiyle dikkat çeken bir film olarak öne çıkıyor.