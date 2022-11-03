Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'nın sektörün önemli paydaşlarını bir araya getirmesinin yanı sıra, onlarca farklı firma ürettikleri son teknoloji makineleri ziyaretçilere tanıtıyor.

Birbirinden farklı özelliklere sahip onlarca firmanın makineleriyle yer aldığı fuara özel açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel tekstilin kent için çok önemli olduğunu söyleyerek bu tür fuarların sektörü geliştirdiğini ifade etti.

Ardından KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu da tekstilin başkentinde bu tür fuarların sektörün büyümesine katkı sağladığının altını çizdi.

3 kasımda kapılarını ziyaretçilerine açan 9. Kahramanmaraş tekstil makineleri fuarı 5 kasımda son bulacak.