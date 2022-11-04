Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'nın Sektörün Önemli Paydaşlarını Bir Araya Getirmesinin Yanı Sıra, Onlarca Farklı Firma Ürettikleri Son Teknoloji Makineleri Ziyaretçilere Tanıtıyor.

Birbirinden Farklı Özelliklere Sahip Onlarca Firmanın Makineleriyle Yer Aldığı Fuarda Açıklamalarda Bulunan Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Tekstilin Kent İçin Çok Önemli Olduğunu Söyleyerek Bu Tür Fuarların Sektörü Geliştirdiğini İfade Etti.

Ecr Fuarcılık Ortağı Ümit Vural İse Böyle Bir Fuara Ev Sahipliği Yapmaktan Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

3 Kasımda Kapılarını Ziyaretçilerine Açan 9. Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı 5 Kasımda Son Bulacak.