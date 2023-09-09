Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş Afşin’de deprem sonrası normalleşme için vatandaşa müjde niteliğinde olan açıklama, ilçe belediyesinden geldi. Afşin belediyesi yaptığı açıklamayla ilçede imar inşa faaliyetlerinin başladığını ve imar ruhsatlarının verildiğini açıkladı.

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Toki tarafından kalıcı konutların inşasına başlamasından sonra, jeolojik etüt ve imar tadilatı çalışmalarını tamamlayarak, Şehircilik Bakanlığına gönderen Kahramanmaraş Afşin belediyesi, vatandaşların kişisel olarak depreme dayanıklı konutları inşaatına başlamasının önünü açan inşaat ruhsatı verme işlemlerini başlattı...



Afşin’de devletin Toki kanalı ile yaptığı kalıcı konutlar yükselirken bir yandan da vatandaşların ve müteahhitlerin konutları belirlenen kriterlere uygun olarak yapmaları sağlayacak inşaat ruhsatı verme işlemleri uygulaması başlatıldı. Böylelikle Afşin Belediyesi 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il ve tüm ilçeleri arasında bir adım öne çıkmayı başararak normalleşmeyi sağlayacak imar ve inşa çalışmalarının startını vermiş oldu...

Depremzede Afşin’de Konut Krizi Kiraları Uçurdu…

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’de 8.000 TL’den-15.000 TL’ye varan konut kiraları var. Bu fahiş kiralar bizlerin içini acıtıyor… Kış aylarına fazla bir zaman da kalmadı… Afşin’de kısa sürede kalıcı konut sayısının artması gerekiyor. Afşin’de vatandaşların hızla ve sağlam yapılarını inşa ettirmesi ve ruhsat verilmesi adına yoğun bir tempo içine girdik… Başta ekibime desteğini esirgemeyen tüm STK’lara, Ak Parti İlçe Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, Esnaf Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Şehircilik bakanlığımızın kriterleri esas alındı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yaptığı açıklamada “Verilen imar izni ile birlikte Toki binaları haricinde vatandaşların da müteahhitler aracılığı ile kişisel yaptıracağı konutlar sayesinde yapılaşmanın hızla artmasının kira fiyatlarına da olumlu yönde etkisi olacağını biliyoruz. Afşin gibi zor kış koşullarına sahip ilçelerde konut krizinin çözümü konusunda verdiğimiz imar izni ile normalleşmenin daha hızlı olacağından şüphemiz yok. Diğer il ve ilçelerin de en kısa zamanda normalleşmelerini dilerim” Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda inşaat faaliyetlerine de başladık” diye konuştu.

Afşin hızla normalleşen bir ilçe oluyor

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Jeolojik etüdleri bitirip, plan tadilatını hızla tamamladıklarını. Çalışmalara Şubat ayının ikinci haftası itibariyle başladıklarını ifade etti… Afşin Belediye Başkanı Güven, “Belediye personelimize, kadastro bölge il ilçe müdürlerimize, serbest harita mühendislerimize, likap yetkilimize, mimarlarımıza, inşaat mühendislerimize, müteahhitlerimize kısaca tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederim. Afşin’de vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve güvenli evlere kısa sürede sahip olmaları ve taşınmaları elzem bir konudur. İlçemizde ikamet edecek hemşerilerimiz için kolları sıvadık. TOKİ’nin yapımı devam eden kalıcı konut inşaatları yanında özel yapıların da yapımıyla ilgili olarak paydaşlarımızla bir araya gelerek inşaat ruhsatı aşamasına gelebilmek için gerekli çalışmalarıyla birlikte yapıp hızla normalleşen bir ilçe olduk” dedi.