Mahalleli, telefon şebekelerinin çekmediğini, internet erişimlerinin olmadığını ve bu durumun özellikle 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından daha da belirgin hale geldiğini dile getiriyor.

150 haneden oluşan Başüstü Mahallesi’nde yaşayan halk, iletişim kuramamanın yarattığı zorluklardan bahsetti.

Deprem sürecinde köye jandarma ve diğer yetkili birimlerin ulaşamadığını, afet sonrası yardımların bu nedenle geciktiğini belirten köylüler, hastalarına ulaşabilmek ya da acil durumlarda jandarmaya haber verebilmek için yüksek tepelere tırmanmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Mahalle muhtarı Ahmet Kalaycı, seçim öncesi ve sonrası bu sorunu yetkililere ilettiğini, ancak bugüne kadar bir çözüm bulunamadığını ifade etti.

Başüstü Mahallesi, iki dağ arasında kaldığı için telefon şebekelerinin yetersiz kaldığını ve acil bir baz istasyonu kurulması gerektiğini belirten muhtar, “Belediyeye bildirdim, ama ne gelen oldu ne de giden” diyerek yetkililere olan sitemini dile getirdi.



2023 yılında yaşanan büyük depremde, telefonların çekmemesi nedeniyle dış dünyayla bağlantı kuramayan mahalle, yardım ekiplerinin ulaşamaması gibi büyük bir problemle karşılaştığını öne sürdü.

Mahalleli , göçük altındaki yakınlarını kurtarmak için kendi çabalarıyla yardım organize etmeye çalıştıklarını ve bu süreçte şebeke sorununun büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.



Muhtarın yanı sıra köy halkı da iletişim sorunlarının çözülmesi için seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Mahalleli, acil durumlar için gerekli olan telefon şebekesinin eksikliğini vurgularken, eğitim çağındaki çocuklarının da internet erişimi olmadan eğitimlerini sürdüremediklerini ifade etti.

Uzaktan eğitim döneminde yaşanan sıkıntılar, hala çözülemeyen bu sorun nedeniyle birçok öğrencinin mağdur olmasına neden olmuş.



Mahalleli, sorunun çözümü için gezici mobil şebeke araçlarının kullanılabileceğini öneriyor. Ancak köylüler, kalıcı bir çözüm olarak bölgeye bir baz istasyonu kurulmasının şart olduğunu düşünüyor.

Bölgenin coğrafi yapısı ve kış şartlarının zorlu olduğunu belirten mahalleli, özellikle kış aylarında iletişim eksikliğinin hayati tehlikelere yol açabileceğini söylüyor.

Kışın kar nedeniyle yolların kapanması halinde, zaten zor olan ulaşımın imkânsız hale geleceğini ve acil yardım taleplerinin karşılanamayacağını ifade ediyor.

Mahallesi halkı, yetkililere bir kez daha çağrıda bulunarak, bu iletişim sorunlarının ivedilikle çözülmesini talep ediyor.

Vatandaşlar, dijital çağda hâlâ bu tür temel ihtiyaçlardan mahrum kalmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, sorunun kısa sürede giderilmesi için yetkililerden somut adım beklediklerini söyledi.