Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, hafta sonu yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Şehirde büyük ilgi gören fuar, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların akınıyla adeta dolup taştı. Aileler, arkadaş grupları ve bireyler, fuarın sunduğu zengin etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, şehirde sosyal ve kültürel bir hareketlilik yaşandı.

Fuar alanında yerel esnafın açtığı stantlar, ziyaretçilerin hem alışveriş yapmalarına hem de yöresel lezzetleri tatmalarına olanak tanıdı. Bu yoğunluk, fuar alanındaki esnafın da yüzünü güldürdü.